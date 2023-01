Com a covid anémica, outra epidemia nos assola: a febre do escrutínio. Em cada português existe hoje um analista de orçamentos, com os donos do ‘komentariado’, entendidos em todas as matérias, a transformarem-se em especialistas de contas e ética contratual.



Já tínhamos vivido um verdadeiro ‘hapenning’ com o caso do hospital militar, em que o ministro Cravinho meteu as mãos pelos pés como se o país não tivesse enfrentado uma pandemia, com situações de pânico que fizeram que pouco importasse o dinheiro gasto.









