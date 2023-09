No chão agreste de um terreno de feira e com uma bola de trapos, comecei miúdo a jogar futebol – e criei uma paixão para a vida. Uma paixão que me tomou intensamente durante o Mundial feminino, tanto pela primeira participação portuguesa como pelo estrondoso sucesso da prova e pelo que isso representou: o reconhecimento de que também em matéria de talento futebolístico, capacidade de dar espetáculo e mediatismo global as mulheres caminham para a plena igualdade de género.









