Dois milhões e 150 mil espetadores de audiência média no Islândia-Portugal, da RTP1: mais do triplo da novela ‘Festa é Festa’, da TVI. Foram assim muitos, muitíssimos, os que esperaram até ao minuto 89 para verem Cristiano Ronaldo marcar o golo da vitória da Seleção, no jogo em que alcançou as 200 internacionalizações – aliás 234 (!









