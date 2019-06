Golpe de talento

Não me lembro de alguma vez a contratação de um profissional de televisão ter motivado o aparato mediático que há uma semana vimos no retorno de Júlia Pinheiro à SIC. Tudo pareceu um pouco exagerado, desde a troca de ternuras de plástico entre Ana Marques e a filha pródiga, ao longo do directo, até à simulação da assinatura do contrato, com Francisco Balsemão lado a lado com a vedeta.