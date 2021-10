Conhecido pela irascibilidade exibida no banco do FC Porto, raramente Sérgio Conceição revela o seu lado humano. Mas eu, que detesto vê-lo na fase do destempero, guardei o que escreveu, há poucas semanas, na hora do adeus de Maria Teresa Granado, fundadora da Comunidade de São Francisco de Assis, em Coimbra, que Sérgio apoia: “Hoje apagou-se uma das luzes mais brilhantes que conheci na minha vida.