Bem andou a TVI quando se viu livre da ‘Santinha da Ladeira’ e lançou ‘Goucha’ no horário de ‘Júlia’, enfrentando a SIC. De estatuto semelhante, um mais comedido, a outra mais hábil a puxar pelo chorinho, eles assinam momentos para a história da televisão em Portugal.



A entrevista de Manuel Luís a Judite Sousa, por exemplo, ou a de Júlia à mãe da jovem Beatriz - que passou pela provação do assassínio da filha às mãos do namorado psicopata - foram conversas tão tocantes que só comunicadores de capacidade superior seriam capazes de desenvolver.









Ver comentários