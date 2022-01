Queria começar 2022 a escrever sobre o ‘Big Brother Famosos’, um tiro na ‘mouche’ de Cristina Ferreira – há que sublinhá-lo com o traço grosso com que se lhe destacam os fracassos – mas não consigo ignorar as imagens grotescas de uma besta a pontapear um agente da Polícia Municipal.Além do mais, a luta era desigual, pois um cobarde corpulento, diria que à volta dos 30 anos, sovava desalmadamente um homem de 50, com uma condição física a aconselhar que fosse tomar conta dos netinhos.