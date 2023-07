Contra todas as maldições e pese a desorganização com que sempre havemos de viver, a Jornada Mundial da Juventude é capaz de correr bem. Porque se temos dificuldade em coordenar no tempo certo somos bons a improvisar e a resolver problemas mal o drama parece iminente. Daí que escolas, hospitais, polícias e a generalidade da administração pública vão funcionando, gerindo situações caóticas com habilidade e dor.









