A liderar há 13 meses a informação, a CMTV começa – na verdade já começou há muito – a ‘importunar’ os canais generalistas, que têm orçamentos uma boa dúzia de vezes superiores. E faz hoje uma semana bateu mesmo SIC, TVI e RTP, com ‘Duelo Final’ – o acompanhamento ao segundo do Benfica-Sp. Braga – que alcançou o primeiro lugar entre os programas mais vistos do dia, com uma audiência média de 722 mil espetadores.









