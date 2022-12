Razão tinha Cavaco Silva quando chamava ‘ajudantes de ministro’ aos secretários de Estado. Pelo menos, a rapaziada sabia-se convocada para ter algum trabalho e nenhum voto na matéria.



Mas com o decurso dos anos as criaturas ganharam vida própria e hoje já ninguém tem mão nelas. Foi assim que o SE do Tesouro da altura não informou o ministro Leão de ter disponibilizado à TAP meio milhão de euros para indemnizar a administradora ‘despedida’.