Tenho normalmente o sono leve e ao acordar mal me lembro se sonhei e com quê. Vivo sem stress – era tempo – e como boa parte dos portugueses vejo os telejornais relativizando o desfilar das desgraças com que competem entre si. Até as vítimas da invasão da Ucrânia entraram já na caixa onde guardamos as tragédias que não podemos evitar.









