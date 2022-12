Só esta semana li a entrevista em que Manuela Moura Guedes afirma que Cristina Ferreira perdeu “a noção dos limites”, que “gere mal a carreira” e que soma “fracassos”. O que veio, aliás, na sequência do que MMG escrevera a propósito da participação de CF na Web Summit: “Não tem noção do que diz”.



Isso encaixa num ‘post’, no Instagram, em que a apresentadora se gaba que o filho viaja sempre no Natal com as avós e que a Suíça – onde estarão agora – vem a seguir a Nova Iorque, Moscovo, Viena, Amesterdão e por aí fora, como se tanto fausto fosse apreciado pelos que nem sair de casa conseguem.









