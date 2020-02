O abismo atrai-nos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A agitada semana televisiva criou dois grandes grupos de espectadores de ocasião.De um lado, os eufóricos, empolgados pelo bodo do Orçamento do Estado, com a faina partidária a prometer a terra onde corre o leite e o mel através de medidas como o fim das taxas moderadoras nos cuidados primários, a redução das propinas, a subida do valor de isenção do IVA para os trabalhadores independentes, a anulaçã... < br />