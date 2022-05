O grande segredo

No sábado, dia 7, a CMTV voltou a ter mais audiência que os seus concorrentes juntos e o ‘Duelo Final’, sobre o Benfica-FC Porto, foi o sexto programa mais visto, com uma audiência total de 4 milhões de espectadores. Não conseguindo ser mais certeiro, reproduzo, com a devida vénia, o que o jornalista Eugénio Queirós escreveu, a propósito, no Facebook: "Neste país de falsos moralistas e ignorantes funcionais, a valorização dos projetos jornalísticos é tão rara como o bom português nas caixas de comentários das redes sociais.