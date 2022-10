Para muitos, a gala dos Globos de Ouro, da SIC, não passa de um insuportável exercício de pretensão e cabotinismo. Outros tantos, reféns do ‘glamour’ do desfile de ‘famosos’, deixam-se levar pela magia do que julgam ser vidas de sonho - às vezes sem dinheiro para pagar as contas no fim do mês... É o grande milagre da televisão.









