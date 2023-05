Quem não gosta do Governo anda divertidíssimo com a infindável série de casos e casinhos que nascem das pedras a cada pontapé. Ainda Galamba e os que ele meteu ao barulho ardem em lume brando e já o ministro Pizarro subiu à ribalta: terá pedido a um autarca socialista que transferisse um ‘assistente operacional’ seu amigo para perto do local da residência – coisa horrorosa até porque o homem continua longe de casa.









