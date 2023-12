Lisboeta com costela de saloio, sou cliente assíduo do ‘Olhá Festa’, da SIC. Aprecio as caraterísticas lúdicas do programa e a empatia de Joana Latino e Nuno Pereira, desde logo entre eles e depois com os telespetadores. E sempre são uns minutos de simpatia em que mergulhamos nas tradições e na vida simples do país real e nos afastamos das desgraças da informação – com guerras, comentadores por atacado e todo o tipo de desastres – e da miséria da programação – com ‘casados’, noivas maduras de Portugal armadas em frescas, ‘BBs’ e outros que tais.









