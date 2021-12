Foi seguramente uma coincidência, mas não deixa de parecer estranho. Durante meses, e mesmo após o relativo mau resultado nas autárquicas, as sondagens deram ao PS uma confortável vantagem sobre o maior rival. Eis se não quando, a poucos dias das eleições internas no PSD, um inquérito à opinião pública presenteou com um duvidoso ‘empate técnico’ os sociais-democratas, desde que o seu candidato a primeiro-ministro fosse.