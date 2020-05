Pesadelo no quintal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No tempo em que se ouviam expressões populares e saía barato um peixe seco – por isso conhecido por ‘fiel amigo’ – uma das mais usadas era "para quem é, bacalhau basta". Ou seja, para um pobre coitado, qualquer coisa serve. É o que se passa com a segunda série de ‘Quem quer namorar com o agricultor?’, cuja produção, bem inferior à primeira, recolhe ainda assim a preferência do público e sublinha ...