É estranho que ao comemorar 30 anos a TVI se contente com uma festa de aniversário ao nível de uns globozinhos de latão. A falta de sentido do espetáculo esteve uma vez mais patente na gala e o que podia ter sido um bom programa de TV resumiu-se à habitual feira de vaidades, com gente a ter de mostrar que transpirava felicidade.









Ver comentários