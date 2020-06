Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Do Parlamento aos painéis televisivos, vivemos a semana do tiro ao Centeno. O ex-ministro das Finanças foi supliciado por querer fechar o seu ciclo no Executivo, como se não tivesse sido o maior obreiro da recuperação económica do país nos últimos cinco anos. Como se não tivesse conseguido o primeiro "superavit" da democracia. Como se não tivesse sido, ainda ele, o artífice de um orçamento suplementar sem cortes e ...