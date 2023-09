Passei da 10.ª temporada de ‘Casados à Primeira Vista’, na SIC Mulher, para ‘The Farmer Wants a Wife’, versões 11 e 12, quase sem dar por isso. A qualidade dos candidatos, as suas opções de vida e o acompanhamento psicológico das diferenças, no ‘Casados’, pedem meças às paisagens deslumbrantes, às herdades verdadeiras e aos milhares de animais do próspero ‘Agricultor’, uma série e outra servidas por realizações sublimes.









