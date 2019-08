Um sonho falhado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ver cair quem tem sucesso será sempre um sonho dos falhados. E as férias de Cristina Ferreira abriram, no coração de algumas almas, a esperança de que as audiências dos seus programas baixassem. Mas na ânsia de que os desejos se tornassem realidade, misturaram o "Cristina" das manhãs com o concurso do ante prime time.No primeiro caso, referi-o já aqui, Cláudio Ramos resistiu, com uma quebra que não chegou para ... < br />