Quem como eu não bebe, tanto se lhe dá branco como tinto. É essa a indiferença - e em simultâneo o divertimento - com que sigo as graças e as misérias do Governo e das oposições.



A semana política na TV foi quente, tendo começado com a derrota do PSOE em Espanha, que logo encheu de esperança as direitas portuguesas, enredadas nas desventuras de Galamba e das secretas sem perceberem que não ganharão com isso dez votos mal a montanha acabe de parir o rato.









