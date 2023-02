Desta feita, a TVI apalpou o terreno e lançou ‘Vai ou Racha’ no horário anterior ao intragável ‘Ex-periência’, para fugir ao embate com ‘O Preço Certo’, da RTP1 – que continua com audiências superlativas e nos primeiros lugares do ‘top 10’ do dia. A memória da estação tem presente a expetativa gerada em 2017, com o concurso ‘Apanha Se Puderes’, de Cristina Ferreira, que começou por liderar para se ir afundando e ver, já com os bofes na boca, Fernando Mendes e a sua trupe recuperarem a primazia do público no ante ‘prime time’.









