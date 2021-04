Rui Pereira é um dos mais sérios, equilibrados e bem preparados comentadores da televisão – e está na CMTV. Mas foi uma pequena entrevista que deu ao jornal, há dias, que me alertou para uma situação que me passava ao lado e me deixou estarrecido. Logo a mim, que tenho a pretensão de achar que já nada me surpreende na vida.