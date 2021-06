Os portugueses têm sorte futebolística em Sevilha e isso é uma boa notícia para a seleção que defronta na quente cidade da Andaluzia a Bélgica nos oitavos do Euro 2020. Já Sevilha tem azar com alguns portugueses.



Com o número de casos Covid-19 a crescer, de novo, em Portugal e com o País a marcar passo no urgente desconfinamento, o presidente da Assembleia da República achou pertinente apelar aos portugueses ...