O deputado do PS, José Magalhães, foi um visionário da internet em Portugal. Já usava a rede e entendia o seu potencial quando a maioria ainda achava que o futuro era do fax. Só que a net de hoje não é a mesma que o prógono Magalhães conheceu no tempo em que militava no PCP. As redes sociais transformaram a forma como nos relacionamos e José Magalhães não entendeu essa ‘perestroika’ cibernética.