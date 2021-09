O automóvel entrou em força na campanha eleitoral, mas não se pense que vêm aí medidas revolucionárias de mobilidade.O que tem vindo é mais do mesmo. A primeira a acelerar foi a neófita militante socialista Marta Temido que aproveitou um carro do Estado, pago por todos nós, para ir à campanha do PS e assim demonstrar que o tachismo partidário é um vírus de propagação veloz.A promessa é que os carros trariam ao Porto um turismo qualificado, mas não quantificado. Será bom recordar que as corridas de Rio e Feliz custavam mais de dois milhões de euros, com a fatia de leão suportada pelo Turismo de Portugal.O que nos esclarece bastante sobre o pensamento plurívoco de Rui Rio no que diz respeito ao rigor do investimento público.