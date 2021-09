Jair Bolsonaro abriu a longa maratona de discursos na Assembleia Geral da ONU com uma exibição politicamente mitómana que indignou o Mundo. No Brasil, o discurso presidencial desencadeou um tópico de tendência no Twitter que atirou a palavra-chave #BolsonaroVergonhaDoBrasil para o topo das mais partilhadas por milhões de utilizadores da popular rede social.