Nunca, desde Mao Tsé-Tung, um líder chinês tinha saído do Congresso do Partido Comunista legitimado para um terceiro mandato como secretário-geral. O facto, inédito na China moderna, é revelador do egocentrismo político de Xi Jinping, Presidente da segunda maior economia mundial.



Para aqui chegar, Jinping alterou a constituição à medida da sua ambição, rodeou-se de aliados e humilhou o antecessor durante o Congresso.









