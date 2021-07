A falha do rigor alemão

D a Alemanha habituamo-nos à imagem de organização, rigor e eficácia na resposta. Talvez por isso ainda olhamos com incredulidade para a violência causada pelas chuvadas e enxurradas que mataram mais de 160 pessoas, fizeram desaparecer várias dezenas e destruíram povoações.À narrativa oficiosa dava jeito atirar para o já costumeiro aquecimento global a culpa pelos males causados por tão agressiva revolta das águas. Acontece que, sabe-se agora, o sofisticado sistema de alertas meteorológicos que a Europa dispõe funcionou e as autoridades alemãs – tal como as da Bélgica e o Luxemburgo, países igualmente afetados pela catástrofe – foram avisadas para o que poderia acontecer. Então, o que falhou?