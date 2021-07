A hora de Cuba

Alguns dos poucos turistas que nestes dias de pandemia se aventuraram por Havana, talvez à procura de saborear um cada vez menos tradicional ‘mojito’ na Bodeguita del Medio, terão testemunhado algo raro: uma rebelião nas ruas da capital cubana – com réplicas noutras cidades –, onde muitos dos que ousaram gritar “Liberdade!” e “Pátria ou vida” (em oposição ao icónico “Pátria ou morte”, de Fidel), acabaram na cadeia.A última vez que a revolucionária ilha das Caraíbas viu algo idêntico foi há três décadas, quando o desmoronamento da antiga União Soviética deixou o país de Fidel Castro politicamente órfão e a economia asfixiada até agora. Não é um cenário muito diferente daquele que Cuba vive hoje. A circunstância que espoletou os protestos é, desta vez, mais abrangente.A pandemia que está a causar uma insustentável crise sanitária no país, agravada pela escassez de vacinas, é a mesma que afastou os turistas secando a principal fonte de receita cubana. Sem dólares, nem euros, a comida que já era escassa tornou-se um luxo, os apagões energéticos frequentes passaram a permanentes e o esquizofrénico sistema monetário complicou-se ainda mais, sufocando os poucos com alguma liquidez.