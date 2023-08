O Presidente brasileiro foi um dos mais entusiastas participantes na reunião que juntou os líderes dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em Joanesburgo. Lula da Silva apresentou-se como a câmara do eco chinês ao defender que a reunião na cidade sul-africana mostra que “o Mundo é mais complexo do que a mentalidade da Guerra Fria que alguns querem restaurar”.









