O porto de Sines, a principal entrada atlântica de mercadoria na Europa, falhou a adjudicação do novo terminal de contentores, orçado em perto de 650 milhões de euros.Oficialmente, tratou-se de mais um efeito colateral da Covid-19 e da crise global que a pandemia está a provocar. Acontece que as costas largas do coronavírus não podem esconder o fracasso da diplomacia económica portuguesa, nem a circunstância da ...