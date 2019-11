E o metro, senhores?

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Talvez tenha sido esta edição da Web Summit a que mais se desviou da matriz tecnológica da sua génese. A política – e o Brexit, em especial – esteve bem presente naquele que, no género, é o maior evento do Planeta.E onde muitos dos 70 mil participantes dirigiram-se de metro ao Parque das Nações para ouvir falar também do futuro da mobilidade onde teremos carros voadores e viaturas sem condutor.