É provável que Cristiano Ronaldo não tenha medido nem o impacto em dólares do gesto de afastar duas garrafas de Coca-Cola numa conferência de imprensa com televisões de todo o Mundo em direto, nem do efeito de imitação que tal viria a causar. O craque português não foi, contudo, o primeiro famoso a causar dano – mesmo que inadvertidamente – ao gigante de Atlanta. Em 1968, ainda o imediatismo mediático se ...