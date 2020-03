Entretanto na China...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Pela primeira vez desde que rebentou a crise do coronavírus, o presidente da China, Xi Jinping, visitou aquela que se pensa ser a zona zero da doença.Em Wuhan, o líder chinês mais poderoso depois de Mao Tse Tung gritou vitória e, de punho erguido, declarou o controlo da doença agora global. Xi chegou à região onde se registaram mais de três mil vítimas mortais no dia em que as autoridades sanitárias encerraram 16 hospitais ...