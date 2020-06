Errância de Trump rende votos

Era previsível a inconsequência da ameaça feita por Donald Trump de enviar o exército para as ruas dos EUA e assim travar as manifestações contra a morte de George Floyd.A vontade do presidente poderia não ser ilegal, mas a concretizar-se reunia os condimentos para abrir um conflito sem precedentes com os governadores estaduais de consequências imprevisíveis.Felizmente para o Mundo, os generais têm uma noção mais razoável do Estado de Direito e cedo se demarcaram do presidente. Colocar a tropa na rua contra cidadãos é só mais uma deriva de Trump a juntar à errática condução da luta contra a Covid-19 ou às ordens executivas no limite da legalidade constitucional.A meia dúzia de meses das eleições não se pense, contudo, que as críticas a Trump ouvidas no exterior refletem menos apoio entre a sua base eleitoral.O apontar sistemático de inimigos externos parece ser o trunfo que o presidente precisa para mobilizar os seus apoiantes irredutíveis numa América cada vez mais polarizada e sem uma figura forte entre os democratas capaz de enfrentar Donald Trump.