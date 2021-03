De um dia para o outro, uma parte do PSD ficou eufórica com a candidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa e os mais distraídos poderão mesmo pensar que Rui Rio, qual Fénix, renasceu da cinza em que se transformou a sua oposição a António Costa.



É certo que a escolha do líder do PSD foi, para variar, um tiro certeiro que pode vir a criar um sério problema aos socialistas na capital.