Não é a primeira vez que o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se coloca do lado errado da História, mas talvez nunca o tenha feito de forma tão leviana e grosseira como agora, ao comparar a ofensiva de Israel em Gaza àquilo que os nazis fizeram aos judeus. Com esta desqualificada comparação, Lula da Silva não afrontou apenas Israel e, de forma mais global, a comunidade judaica que ainda chora a morte de seis milhões de pessoas assassinadas nos campos de extermínio.









Ver comentários