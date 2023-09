No quase quarto de século que leva de reinado, Mohamed VI introduziu alterações significativas na adormecida sociedade marroquina, embalada pelo seu pai, Hassan II. O país do Norte de África é hoje um caso de sucesso num continente eternamente adiado. Em 2023, Marrocos apresenta um crescimento sustentado e progressivo do PIB, que dura há alguns anos, e exibe uma melhoria de infraestruturas que rivaliza com os Estados ibéricos e deixa à distância os vizinhos Argélia ou Mauritânia.









