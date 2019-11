Maus ventos e pouca água

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para os turistas que tiram selfies no Cais das Colunas, enquadrando no fundo a ponte 25 de Abril e o Cristo Rei, será estranho falar de seca no Tejo.O caudal generoso em Lisboa é, contudo, enganador até em dias de chuva. A água que corre no Tejo, sobretudo a montante da capital, regista níveis anormalmente baixos desde há quatro décadas mesmo que Espanha garanta – e a Agência Portuguesa do Ambiente confirme – que os ní... < br />