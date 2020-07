Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um dia depois de o governo britânico ter colocado Portugal fora do corredor aéreo seguro para turistas, o presidente da Câmara de Lisboa publicou num jornal de Londres um artigo de opinião anunciando que vai limitar drasticamente o alojamento para visitantes .No ‘Independent’, Fernando Medina reconheceu que durante anos os residentes, sobretudo os mais idosos, foram confrontados com despejos para que as habitações fossem transformadas ...