Minimal e repetitivo

A celebração do 25 de Abril ficou marcada por dois vetores. Ao dedicar metade do tempo a discutir os termos da realização da cerimónia, focou-se a atenção mais numa polémica agora estéril e menos no futuro. Seria inevitável dadas as opções titubeantes com que o presidente da Assembleia da República avançou – e recuou – no modelo da efeméride e consequente onda de contestação sobretudo fora da esfera partidária.Em tempo de pandemia, o dia da liberdade no Parlamento foi minimal, mas tão repetitivo como noutros anos. E foi também um momento marcado por um dos discursos mais duros e simultaneamente brilhante em termos retóricos do Presidente da República.Marcelo gastou muito da intervenção a falar da celebração da data e foi violento ao classificar a sua hipotética não realização: "Absurdo", "vergonhoso" e "incompreensível".Numa intervenção carregada de alfinetadas da esquerda à direita, a violência discursiva do Presidente não foi, contudo, suficiente para unir o que Ferro Rodrigues dividiu. Mesmo que, no final, todos tenham aplaudido o apelo feito "ao essencial" que é "vencer as crises que temos que vencer".