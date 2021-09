O ministro das Infraestruturas começou a semana de forma intensa. Pedro Nuno Santos multiplicou elogios a Fernando Medina, o derrotado candidato à reeleição em Lisboa e, até ao descalabro eleitoral, sua potencial sombra no ainda incipiente processo de sucessão socialista.Diz Nuno que Medina "é um dos melhores quadros políticos do País" e que "era o que faltava" que o seu futuro político estivesse comprometido "por causa do resultado a Lisboa".