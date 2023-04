As tropas ucranianas acantonadas em Kherson reconquistaram aos russos uma pequena e simbólica faixa de território na margem esquerda do estratégico rio Dnipro. É um pequeno passo na guerra - ou para a paz, depende da perspetiva -, mas um salto gigante para a contraofensiva com que Kiev quer inverter o sentido do conflito.









