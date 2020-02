Notícias do jornalismo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Comecemos pela boa notícia. Embriagados pela euforia do Brexit, os governantes britânicos decidiram convocar os jornalistas para uma conferência de imprensa técnica sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.Os repórteres compareceram no austero número 10 da Downing Street, mas os atuais guardiões daquela que gosta de se intitular como "a mais velha democracia do Mundo" resolveram condicionar o direito a informar aos jornalistas ... < br />