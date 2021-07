O ‘champanhe’ de Putin

O presidente russo já deu provas inequívocas de não olhar a meios quando se trata de ajudar os amigos. Mas raramente Vladimir Putin foi tão longe quanto agora. Um decreto-lei presidencial estabelece, com efeitos imediatos, que só o espumante russo pode assumir a designação ‘champanhe’ enquanto o original, francês produzido na região de Champagne, só poderá ser vendido na Rússia com o rótulo ‘espumante’. É obra!Mal a estapafúrdia medida de Putin foi anunciada as ações da Novy Svet, importante produtor russo de espumante, subiram 3%. A empresa, detida através do Banco Rossiya, instituição financeira na mira dos norte-americanos, é propriedade de Yuri Kovalchuk, amigo pessoal de Putin. Por coincidência, as vinhas da Novy Svet localizam-se na Crimeia, território ucraniano que Putin invadiu e anexou em 2014.