O golaço de Marega

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ao contrário daquele trio de macaquinhos em que um não vê, o outro não ouve e o terceiro não fala, em Guimarães houve quem, como o presidente do Vitória, falasse para dizer que não viu nem ouviu. Melhor teria sido ficar calado porque ao negar os "Uh! Uh! Uh! Uh!" com que alguns energúmenos do seu clube humilharam Marega, Miguel Pinto Lisboa esteve perto de caucionar o mediévico ato e transformar a vítima em culpado. Reduzir,...